Владимир, , 17:36 — REGNUM Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин 9 июля прокомментировал уголовное дело своего однопартийца и главы Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает ИА REGNUM.

«С самого утра от журналистов в мой адрес поступают запросы на комментарий по поводу ареста моего коллеги и однопартийца Сергея Фургала. Спрашивают, во-первых, как я оцениваю сам факт. Оцениваю я его так, что только суд скажет, виновен человек или нет. Только у него по закону есть такое право. А на сегодняшний день мы с вами даже не знаем, вообще дойдёт ли дело до суда. У нас, если я не ошибаюсь, по статистике только одно из четырёх возбуждённых уголовных дел попадает в суд, остальные рассыпаются на досудебной стадии», — написал Сипягин на своей странице в соцсети.

Как уже сообщало ИА REGNUM, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал (ЛДПР) был 9 июля задержан по подозрению в участии в деятельности организованной преступной группы. По версии следствия, в начале 2000-х годов он организовал несколько покушений на убийство и убийств бизнесменов.

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