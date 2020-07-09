Владимир, 9 июля 2020, 17:36 — REGNUM Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин 9 июля прокомментировал уголовное дело своего однопартийца и главы Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает ИА REGNUM.
Как уже сообщало ИА REGNUM, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал (ЛДПР) был 9 июля задержан по подозрению в участии в деятельности организованной преступной группы. По версии следствия, в начале 2000-х годов он организовал несколько покушений на убийство и убийств бизнесменов.
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