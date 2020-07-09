Иерусалим, , 17:18 — REGNUM Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля Авив Кохави помещён на карантин после контакта с офицером, который заразился COVID-19. Об этом сегодня, 9 июля, сообщает пресс-служба израильской армии.

Сообщается, что начальник генерального штаба неделю назад контактировал с офицером ЦАХАЛ, который получил сегодня положительный результат на COVID-19.

По инструкции министерства здравоохранения Израиля, Авив Кохави и другие офицеры будут помещены на карантин.

«Начальник генштаба будет находиться в изоляции и работать в соответствии с обычным графиком по мере возможности», — сказано в сообщении пресс-службы израильской армии.

Уточняется, что начальник генштаба чувствует себя хорошо, симптомы болезни не проявляются.