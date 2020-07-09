Тюмень, , 17:15 — REGNUM Депутаты Тюменской областной думы из фракции ЛДПР готовы сдать мандаты и полным составом выйти из нынешнего созыва регионального парламента. Об этом Znak.com заявил лидер фракции Глеб Трубин.

Он также сообщил, что сейчас фракции «соколов Жириновского» в парламентах субъектов РФ готовят петицию в поддержку Сергея Фургала.

Напомним, утром 9 июля был арестован губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который был выдвинут от ЛДПР. Следствие полагает, что он является организатором покушений на убийство и убийств нескольких предпринимателей.

Фракция партии в Госдуме РФ встала на защиту губернатора Хабаровского края. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил сложением полномочий всеми депутатами и губернаторами, выдвинутыми от партии.

Во фракцию ЛДПР Тюменской областной думы входят четыре депутата из 48-ми.