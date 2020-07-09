Ново-Огарево, Московская область, , 17:11 — REGNUM Развитие технологий в России должно развиваться таким образом, чтобы способствовать дальнейшему карьерному развитию для старшего поколения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 июля заявил президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

«Развитие технологий не должно оттеснять взрослых людей, уже опытных, состоявшихся специалистов, что называется, на обочину жизни, которые всё ещё не вписаны в контекст сегодняшней жизни и перспектив, которые открывает технологический прогресс сегодня», — заявил Путин.

Наоборот, технологическое развитие и для этих людей должно открывать новые горизонты роста и повышения доходов семьи, подчеркнул президент.

«WorldSkills России обладает опытом дистанционного обучения современным востребованным профессиям. Причём не только в теории, но, что гораздо важнее, учит практическим навыкам. И, безусловно, прошу правительство шире использовать перспективные наработки в программах переподготовки кадров», — указал он.