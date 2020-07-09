Москва, , 17:09 — REGNUM Новые санкции, введенные Британией против России, являются попыткой вмешательства во внутренние дела страны и давления на российское правосудие, заявила 9 июля на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что российская сторона неоднократно давала исчерпывающие разъяснения по всем вопросам, связанным со смертью Магнитского, однако власти Британии предпочитают их не замечать.

«Видимо, в Лондоне их предпочитают не замечать. Непонятно, на каком основании там берутся назначать виновных, определять им так называемое наказание. Поэтому иначе как попыткой вмешательства во внутренние дела другого государства и оказания давления на российскую систему правосудия действия британской стороны назвать нельзя», — сказала Мария Захарова.

Кроме того, отметила представитель МИД РФ, на основании принципа взаимности, лежащего в основе межгосударственных отношений, Россия оставляет за собой право на принятие адекватных ответных мер.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля власти Британии опубликовали новый список юридических и физических лиц, обвиняемых Лондоном в нарушении прав человека.

В этот список включены 25 российских граждан, по мнению Лондона, причастные к смерти адвоката Сергея Магнитского.

В их числе отмечен глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин.