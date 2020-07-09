Красногорск, , 17:08 — REGNUM В России необходимо разработать передовые решения, которые повысят эффективность отечественных компаний. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 июля заявил президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

«Мы получим долгосрочный, системный эффект, обеспечим настоящий технологический прорыв, если передовые решения будут повышать эффективность наших компаний. Открывать новые сферы для приложения труда людей. И, что важно, — широко будут использоваться в повседневной жизни граждан везде: в городах, посёлках, в любом населённом пункте», — заявил Путин.

При этом в создании, в практическом внедрении инноваций должны принимать непосредственное участие все граждане, и прежде всего молодые люди: школьники, студенты, молодые предприниматели на местах, указал президент.

«Я прошу агентство предложить конкретные решения, конкретные шаги по включению в повестку технологического развития субъектов РФ», — сказал он.