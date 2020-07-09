Минск, , 17:06 — REGNUM Евросоюз будет выстраивать отношения с Белоруссией в зависимости от готовности официального Минска прекратить политические репрессии и соблюдать права человека. Об этом 9 июля в Брюсселе на пленарной сессии Европарламента заявил руководитель дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

В своём выступлении он констатировал большую обеспокоенность Евросоюза фактами преследования властями Белоруссии оппозиционеров и журналистов. Боррель подчеркнул неприемлемость такой практики со стороны официального Минска, являющегося членом программы ЕС «Восточное партнёрство».

"Мы призываем соблюдать права человека», — сообщил Боррель об итогах контактов с представителями властей Белоруссии.

По его словам, Брюссель добивается освобождения политзаключённых в Белоруссии, которых официальный Минск таковыми не признаёт. Боррель также проинформировал об обращениях к официальному Минску уважать права человека.

Глава дипломатии Евросоюза пообещал «внимательно следить за выборами» в постсоветской республике. В них принимает участие Александр Лукашенко, занимающий президентский пост бессменно с 1994 года.

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Тем временем в Минске Александр Лукашенко проводит мероприятие с пропагандистским активом республики. В своём президентском дворце он собрал около 250 работников государственных СМИ, чиновников и силовиков, ответственных за ведение информационной и «идеологической» работы среди населения Белоруссии и за рубежом. Лукашенко заверил их в терпимости к инакомыслию, хотя его многолетняя практика и сообщения правозащитников говорят об обратном.

«Свобода слова в любом государстве ограничена законом. Поэтому здесь мы наведем порядок», — заверил 9 июля Лукашенко.