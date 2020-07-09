Красногорск, , 16:56 — REGNUM Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата должен быть модернизирован. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 июля заявил президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

«Словом, национальный рейтинг должен стать более восприимчивым, чутким барометров запросов бизнеса. Поэтому, конечно, я согласен с тем, что нужно обновлять методологию рейтинга, а также стандарты, требования к работе региональных команд, в том числе по таким направлениям, как подготовка кадров, доступность финансовой поддержки и содействие экспорту», — заявил Путин.

Более внимательно необходимо оценивать и состояние инфраструктуры и вклад федеральных ведомств, надзорных служб в улучшение условий для ведения бизнеса на местах, подчеркнул президент.

«При этом индикатором качества деловой среды, доверия предпринимателей должен стать рост инвестиций в экономику субъектов федерации», — указал он.