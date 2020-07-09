Красногорск, , 16:53 — REGNUM Региональные власти должны сосредоточиться на улучшении деловой среды. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 июля заявил президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

«Сейчас главное — наращивать усилия, улучшать деловую среду. Ситуация непростая, но на этом пути нас ждёт успех, если мы будем серьёзно работать над улучшением деловой среды. И чтобы принимать верные, целенаправленные решения, нужно чётко понимать весь спектр ограничений, сложностей с которыми сталкиваются на местах конкретные компании, предприниматели или самозанятые граждане», — заявил Путин.

«Это надо видеть, чувствовать и показывать, где какие проблемы ещё существуют», — подчеркнул он.