Новосибирск, , 16:48 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил глав и жителей городов — участников Ассоциации сибирских и дальневосточных городов — Томска, Омска и Иркутска — с присвоением почётного звания «Город трудовой доблести». Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

«В годы войны на долю сибиряков выпали многие тяготы, испытания и лишения. Сибирские полки и дивизии сражались на самых сложных участках Великой Отечественной войны, — отметил Локоть в своём поздравлении. — Наши земляки — солдаты и офицеры — героически проявили себя в битвах за Москву и Сталинград, сражались под Курском и на Днепре, брали Берлин и Прагу, громили врага на земле, воде и в воздухе. Наши деды и прадеды, самоотверженно сражавшиеся с захватчиками, всегда будут для нас героями — примером мужества и доблести».

Он подчеркнул, что через сибирские города не проходили дороги войны, но их по праву можно назвать военными.