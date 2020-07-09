Красногорск, , 16:46 — REGNUM Агентство стратегических инициатив должно помочь внедрять региональным властям инновационные управленческие практики, в том числе по части совершенствования деловой среды. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 июля заявил президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

«Агентство стратегических инициатив всегда задавало высокие современные стандарты для региональных управленческих команд. Распространяло опыт лидеров, помогало регионам учиться новому, внедрять передовые практики и подходы», — заявил Путин.

«Ваши проекты должны и дальше, уважаемые коллеги, служить серьёзным стимулом для позитивных изменений на уровне субъектов федерации, включая совершенствование деловой среды. Мы всегда обсуждаем результаты национального рейтинга инвестиционного климата, это чрезвычайно важно», — подчеркнул он.