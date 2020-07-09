Минск, , 16:36 — REGNUM К лишению свободы на 14 лет в колонии усиленного режима попросил приговорить гособвинитель бывшего заместителя госсекретаря Совбеза Белоруссии Андрея Втюрина. Слушания по делу проходят в Верховном суде постсоветской республики.

В «деле Втюрина» осталось 16 обвиняемых — уволенных после арестов чиновников Нацбанка, «Белтелекома» и других госструктур, а также коммерческих организаций. Все они обвиняются в коррупционной схеме при закупках оборудования и программного обеспечения.

Гособвинение считает, что бывший замгоссекретаря Совбеза и член коллегии МВД, до этого руководивший Службой безопасности президента Белоруссии, фактически не раскаялся в получении взяток. Некоторые другие подсудимые пошли на «сделку со следствием», дав необходимые показания.

В опубликованном 2 декабря 2019 года официальном сообщении КГБ говорилось: «Всего по уголовному делу только у взяткополучателей изъято более 1 650 000 долларов США (в том числе в облигациях), 62 000 евро, более 1 кг золота».

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