Москва, 9 июля 2020, 16:20 — REGNUM Использование инновационных онлайн-форматов обучения имеет определённые ограничения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 июля глава Сбербанка Герман Греф на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив с президентом России Владимиром Путиным.«Честно сказать, онлайн-формат не может полностью заменить офлайн-формат. Конечно, сочетание онлайн‑ и офлайн-формата даст современную новую модель обучения. Пока мы не видим, что онлайн может полностью, в особенности в школах, заменить офлайновое обучение», — заявил Греф.
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Онлайн не сможет заменить в школах традиционную форму обучения — Греф
После объявления президентом России Владимиром Путиным нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля 2020 года Министерство науки и высшего образования организовало каникулы.
Однако позже появилась информация, что глава государства приветствует продолжение образования в режиме онлайн. Ряд вузов объявили каникулы, другие продолжили работу, чтобы не затягивать учебный год и «привязать» студентов к дому.
6 апреля учреждения высшего и среднего образования начали обучение в дистанционном формате до 30 апреля. Руководители регионов, исходя из эпидемиологической обстановки, могут ввести очное обучение раньше назначенного срока.
Однако позже появилась информация, что глава государства приветствует продолжение образования в режиме онлайн. Ряд вузов объявили каникулы, другие продолжили работу, чтобы не затягивать учебный год и «привязать» студентов к дому.
6 апреля учреждения высшего и среднего образования начали обучение в дистанционном формате до 30 апреля. Руководители регионов, исходя из эпидемиологической обстановки, могут ввести очное обучение раньше назначенного срока.