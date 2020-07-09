Москва, 9 июля 2020, 16:20 — REGNUM Использование инновационных онлайн-форматов обучения имеет определённые ограничения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 июля глава Сбербанка Герман Греф на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив с президентом России Владимиром Путиным.«Честно сказать, онлайн-формат не может полностью заменить офлайн-формат. Конечно, сочетание онлайн‑ и офлайн-формата даст современную новую модель обучения. Пока мы не видим, что онлайн может полностью, в особенности в школах, заменить офлайновое обучение», — заявил Греф.