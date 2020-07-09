Тбилиси, , 16:33 — REGNUM Патриархия Грузинской православной церкви (ГПЦ) обратилась к властям Турции с просьбой не делать из собора Святой Софии мечеть. Обращение было 9 июля опубликовано на сайте ГПЦ.

«Известно, что заявление турецкой стороны было вызвано рядом причин. Но сейчас, когда человечество стоит перед многими глобальными вызовами, очень важно сохранить и укрепить добрые отношения между христианами и мусульманами», — говорится в обращении патриархии.

В нем также заявляется об уважении суверенитета Грузии. В ГПЦ также попросили не воспринимать обращение как попытку вмешательства во внутренние дела Турции.

Напомним, в начале июля Верховный суд Турции постановил, что у президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана есть право изменить статус собора Святой Софии с музея на мечеть.

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