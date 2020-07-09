Махачкала, , 16:08 — REGNUM Полковник Росгвардии Аким Микиров освобожден от должности советника главы Дагестана спустя три недели после своего назначения. Соответствующее распоряжение руководителя региона Владимира Васильева от 6 июля опубликовано 9 июля на сайте главы республики.

«Освободить Микирова Акима Владимировича от должности советника главы Республики Дагестан по собственному желанию», — сказано в документе.

Васильев назначил Микирова своим советником за три недели до увольнения — 15 июня 2020 года. По информации ряда местных СМИ, он может быть назначен временно исполняющим обязанности главы Кизлярского района Дагестана. Руководитель муниципалитета Александр Погорелов, подозреваемый в незаконной раздаче муниципальных земель, судом временно отстранен от должности.

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