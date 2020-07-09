Москва, , 16:01 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, регламентирующий распространение сотрудниками и ветеранами ФСБ информации о своей профессиональной деятельности, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.

Запрещается действующим и бывшим сотрудникам ФСБ разглашение информации «о деятельности органов безопасности, не содержащей сведения, составляющие государственную или служебную тайну, разглашение которой может создать угрозу собственной безопасности органов или нанести ущерб их репутации».

Перечень такой информации будет определяться руководством ФСБ.

Сейчас закон запрещает разглашение государственной тайны, однако вопрос о защите профессиональной тайны для сотрудников ФСБ законодательно не был отрегулирован. Речь идет о сведениях о работе органов госбезопасности, которые могут попасть в руки недружественных сил и создать угрозу не только для самого ведомства, но и в целом для безопасности страны, уточнил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

К профессиональной тайне законопроект относит информацию, «разглашение которой может создать угрозу собственной безопасности органов Федеральной службы безопасности или нанести ущерб их репутации».

Принятие законопроекта позволит снизить и имиджевые риски, сказал парламентарий.

«Профессиональная информация не «загрифована»… Она может выходить за пределы пятилетнего срока», — отметил депутат Госдумы Дмитрий Вяткин («Единая Россия»), отвечая на вопрос, зачем нужен законопроект в ходе дискуссии.

Если потребуются аналогичные законы для СВР и МВД, комитет Госдумы по безопасности готов проработать нормы, заверил Пискарёв. Эти ведомства пока с такой инициативой не выходили, добавил он.

Читайте ранее в этом сюжете: В России сотрудникам ФСБ запретят рассказывать о работе