Вашингтон, , 15:58 — REGNUM Активной проверкой на заражение коронавирусной инфекцией среди населения США объяснил президент страны Дональд Трамп большое число неутешительную эпидемиологическую статистику в стране. Об этом он заявил 9 июля на своей странице в Twitter.

«Мы провели тесты у 40 млн человек. Если бы мы протестировали 20 млн, число случаев было бы в два раза меньше», — указала глава Белого дома.

Напомним, в США наблюдается наиболее острая ситуация с пандемией COVID-19. Так, на сегодняшний день в стране выявлено более 3,1 млн заболевших, число погибших приближается к 135 тыс. человек.

Трамп неоднократно ссылался на то, что столь большое число зараженных коронавирусной инфекцией вызвано именно активными действиями по выявлению зараженных.