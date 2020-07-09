София, , 15:58 — REGNUM Секретарь по правовым вопросам и антикоррупции президента Болгарии Пламен Узунов подозревается в злоупотреблении служебным положением. В настоящее время он задержан специальными службами на 24 часа. Как сообщает «Канал 3», он будет доставлен в Софию под конвоем.

Читайте также: Политический кризис в Болгарии: Радев и Борисов «лишили доверия» друг друга

Известно, что сотрудники спецслужб уже провели обыски в его кабинете и лишили его доступа к секретной информации.

Кроме того, по данным телеканала, доступа к секретной информации был лишен советник президента страны по вопросам обороны и безопасности Илия Милушева. В настоящее время он также задержан.

«Первоначально он был допрошен в качестве свидетеля, — сообщает ТАСС со ссылкой на заявление военной прокуратуры. — После проведения компьютерно-технической экспертизы изъятого у него телефона было установлено, что в аппарате имеется информация, касающаяся государственного агентства технических операций».

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Болгарии обвинил президента страны в слежке за ним