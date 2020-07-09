Брюссель, , 15:52 — REGNUM Саммит «Евросоюз — Индия», перенесенный в марте из-за коронавируса, пройдет в режиме видеоконференции 15 июля, сообщили на сайте Совета Европейского Союза.

ЕС будет представлять президент Европейского совета Чарльз Мишель и президент Европейского комиссии Урсула фон дер Лейен. Индию представит премьер-министр Нарендра Моди.

Стороны обсудят совместные усилия в борьбе с коронавирусом, сотрудничество в рамках ООН и ВТО, а также актуальные вопросы партнерства между Индией и странам ЕС.

Напомним, саммит «Евросоюз — Индия» должен был состояться 13 марта. Его отменили из-за пандемии коронавируса.