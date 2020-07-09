Париж, , 15:51 — REGNUM Переизбранный на пост мэра Туркуэна в первом туре муниципальных выборов в марте 2020 года, действующий глава МВД Франции Жеральд Дарманин откажется от поста, чтобы посвятить всё время работе в министерстве внутренних дел страны, сообщает Le Figaro.

«Очевидно, что для того, чтобы быть министром внутренних дел, потребуется 100% присутствия», — пояснил Жеральд Дарманин.

Известно, что ранее Жеральд Дарманин получил разрешение от президента Франции Эммануэля Макрона совмещать должность местного выборного представителя с полномочиями министра действий и государственных счетов.

«Я люблю полицию, я люблю жандармов и республику. И я хочу сказать им, что сегодня они могут рассчитывать на нас», — подтвердил Жеральд Дарманин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в должности министра государственных счетов Франции Жеральд Дарманин был избран мэром города Туркуэн в регионе О-де-Франс городским муниципальным советом.

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