Махачкала, , 15:51 — REGNUM Глава Кизлярского района Дагестана Александр Погорелов, подозреваемый в незаконной раздаче муниципальных земель, временно отстранен от должности. Советский районный суд Махачкалы удовлетворил соответствующее ходатайство следственных органов, сообщили ИА REGNUM 9 июля в пресс-службе суда.

Напомним, в марте 2020 года против Погорелова было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий и служебном подлоге. По версии следствия, в 2012—2015 годах он, будучи главой сельсовета Южный, выдал 19 гражданам выписки из похозяйственных книг, в которые внес ложные сведения о том, что каждому из них принадлежит по одному участку на праве пожизненного-наследуемого владения. Нанесенный сельсовету ущерб составил 2,2 млн рублей.

В ближайшие дни суд изберет Погорелову меру пресечения. По информации ТАСС, следствие намерено ходатайствовать о домашнем аресте подозреваемого в связи с состоянием его здоровья — недавно чиновник перенес операцию.

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