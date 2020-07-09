Москва, , 15:48 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о правилах ввоза в Россию охотничьих ружей, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.

Отменяется требование о получении разрешительного документа на вывоз охотничьего оружия в страны — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Полномочия по определению порядка применения основных элементов конструируемых норм (форма уведомления, порядок его направления и прочее) предлагается передать федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному в сфере оборота оружия.

Также предлагается определить, что охотничье оружие в Российскую Федерацию может ввозиться по заявлениям юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ведущих охотничье хозяйство (либо их уполномоченных представителей), с предоставлением заключенного договора об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства, а также определенного в законе перечня документов.

Нормы касаются и вывоза охотничьего оружия.

Законодательная база России приводится в соответствие с международными и восполняет пробелы, отметил депутат Госдумы Николай Валуев («Единая Россия»).

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