Киев, , 15:42 — REGNUM Бывший президент Грузии и председатель Совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил о своем намерении выйти на «передовую» в борьбе с действующим грузинским правительством, которое он считает «нелегитимным». Данное видеообращение было опубликовано на странице грузино-украинского политика в соцсети Facebook.

Экс-президент заявил, что ранее его родина якобы получала от США больше, чем другие страны, а теперь Грузия «опозорена» тем, что в ее отношении Конгресс якобы ввел санкции. Саакашвили намерен вести политическую борьбу, чтобы «исправить ситуацию».

«Я считаю, что грузинское правительство абсолютно нелегитимно… Моя борьба будет решающей. Нравится это кому-то или нет, хочет ли кто-то, чтобы я был на передовой или нет — я все же буду», — сказал Саакашвили.

Напомним, ранее на сайте Конгресса США был опубликован проект законопроекта, в котором группа конгрессменов предложила «заморозить» 15% от помощи, предназначенной Грузии в 2021 году и выдать эти деньги только убедившись, что Тбилиси движется «курсом демократии».

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