Киншаса, , 15:41 — REGNUM Заместитель министра здравоохранения ДР Конго обвинил членов правительства страны в получении откатов по государственным закупкам, предназначенным для борьбы с пандемией коронавируса, в то время как медицинские работники страны не получали зарплату в течение нескольких месяцев. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление Альберта Мпети Бийомбо.

Бийомбо сообщил, что его конфиденциальное письмо премьер-министру страны от 29 июня, текст которого широко распространился в социальных сетях, является подлинным.

«Я не знаю, как это вышло», — заявил он, комментируя причины утечки конфиденциальной информации в сеть.

В письме не названные по именам члены правительства обвинялись в сговоре с «мафиозной сетью» внутри министерства здравоохранения с целью хищения средств правительства и его партнеров по оказанию помощи, несмотря на то, что государственные больницы недостаточно оснащены основным оборудованием и лекарствами.

Эти утверждения, вероятно, усугубят забастовку врачей в Демократической Республике Конго. Напомним, что на прошлой неделе медицинские работники в столице страны, Киншасе, начали частичную забастовку в знак протеста против того, что им месяцами не выплачивают зарплаты.

«Мафиозные сети требуют откаты в размере до 35% от структур, располагающих этими средствами», — говорится в письме Бийомбо, где он напомнил о своем предыдущем запросе на финансовый аудит средств на борьбу с пандемией.

Он добавил, что министр здравоохранения Этени Лонгондо подписал крупные контракты — на машины скорой помощи, кровати и другое медицинское оборудование, без обращения за подписью своего заместителя, что противоречит правилам государственных закупок.

С момента подтверждения первого случая заражения коронавирусом в марте в ДР Конго было зарегистрировано свыше 7 700 случаев, в основном в Киншасе. Однако органы здравоохранения страны заявляют, что нехватка тест-наборов и широко распространенная стигматизация вокруг тестирования означают, что истинное число заражений, вероятно, будет намного выше.

В марте предшественник Лонгондо Оли Илунга был приговорен к пяти годам исправительных работ за хищение более 400 000 долларов США из фондов реагирования на Эболу.

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