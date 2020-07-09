Киншаса, 9 июля 2020, 15:41 — REGNUM Заместитель министра здравоохранения ДР Конго обвинил членов правительства страны в получении откатов по государственным закупкам, предназначенным для борьбы с пандемией коронавируса, в то время как медицинские работники страны не получали зарплату в течение нескольких месяцев. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление Альберта Мпети Бийомбо.
Бийомбо сообщил, что его конфиденциальное письмо премьер-министру страны от 29 июня, текст которого широко распространился в социальных сетях, является подлинным.
«Я не знаю, как это вышло», — заявил он, комментируя причины утечки конфиденциальной информации в сеть.
В письме не названные по именам члены правительства обвинялись в сговоре с «мафиозной сетью» внутри министерства здравоохранения с целью хищения средств правительства и его партнеров по оказанию помощи, несмотря на то, что государственные больницы недостаточно оснащены основным оборудованием и лекарствами.
Эти утверждения, вероятно, усугубят забастовку врачей в Демократической Республике Конго. Напомним, что на прошлой неделе медицинские работники в столице страны, Киншасе, начали частичную забастовку в знак протеста против того, что им месяцами не выплачивают зарплаты.
«Мафиозные сети требуют откаты в размере до 35% от структур, располагающих этими средствами», — говорится в письме Бийомбо, где он напомнил о своем предыдущем запросе на финансовый аудит средств на борьбу с пандемией.
Он добавил, что министр здравоохранения Этени Лонгондо подписал крупные контракты — на машины скорой помощи, кровати и другое медицинское оборудование, без обращения за подписью своего заместителя, что противоречит правилам государственных закупок.
С момента подтверждения первого случая заражения коронавирусом в марте в ДР Конго было зарегистрировано свыше 7 700 случаев, в основном в Киншасе. Однако органы здравоохранения страны заявляют, что нехватка тест-наборов и широко распространенная стигматизация вокруг тестирования означают, что истинное число заражений, вероятно, будет намного выше.
В марте предшественник Лонгондо Оли Илунга был приговорен к пяти годам исправительных работ за хищение более 400 000 долларов США из фондов реагирования на Эболу.
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