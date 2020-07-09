Неаполь, Италия, , 15:31 — REGNUM В Италии есть «конкретный риск» социального взрыва из-за экономического кризиса, в свою очередь спровоцированного эпидемией и ограничениями, заявила в интервью Rai3 в четверг, 9 июля, глава МВД страны Лучана Ламорджезе.

Ситуация, вероятно, осложнится в начале осени, в связи с новыми закрытиями предприятий, увольнениями и исчерпанием запасов, допускает министр.

Правительство делает всё возможное для нормализации экономической ситуации, ряд мер предпринято и в правоохранительной сфере, вместе с тем в правительстве рассчитывают, что число актов агрессии в отношении правоохранителей не будет расти и что граждане будут вести себя ответственно и относиться к их работе с благодарностью, добавила Ламорджезе.

По данным на 8 июля, в Италии умерли 34 914 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 15 (днем ранее — на 30). Выздоровели 193 640 человек, за день этот показатель увеличился на 825 (днем ранее — на 574). Число подтвержденных носителей выросло на 193 (днем ранее — на 138). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 242 149. В настоящее время заражены 13 595 человек — на 647 меньше, чем днем ранее.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10 — 15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение 75 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получить до 170 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница.