Москва, , 15:26 — REGNUM Депутаты Госдумы от ЛДПР обратились к главе МВД и Минтранса с предложением ввести электронные версии свидетельства о регистрации ТС и водительского удостоверения.

«Обратились к главе МВД Колокольцеву и министру транспорта Дитриху с предложением ввести электронные версии свидетельства о регистрации ТС и водительского удостоверения», — сообщил депутат Госдумы Ярослав Нилов в соцсетях.

Защиту от подделок можно обеспечить за счёт уникальной идентификации — QR-код, штрих-код или иная специальная маркировка, полагает депутат.

Новация, по мнению парламентария, не должна исключать традиционных бумажных форматов, а использоваться наряду с ними.

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