Минск, 9 июля 2020, 15:22 — REGNUM Наличие свободы слова не обозначает вседозволенности. Об этом сегодня, 9 июля, в ходе встречи с представителями крупнейших белорусских СМИ заявил президент республики Александр Лукашенко.
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При этом глава государства указал на то, что у многих сложилось неправильное понимание свободы слова, особенно «что касается высказываний в сети Интернет».
Он отметил, что некоторые медийные персоны за свои публикации в соцсетях получили негативную реакцию, вплоть до личных оскорблений.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Лукашенко призвал не искать конспирологии или «чрезвычайщины» в его нынешней встрече с представителями крупнейших СМИ.