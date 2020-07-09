Кампала, , 15:24 — REGNUM Власти Уганды освободили 12 граждан Руанды в рамках мер по улучшению взаимоотношений с соседней страной, которые ухудшились несколькими месяцами ранее. Об этом передает RFI Kiswahili.

Как отмечают репортеры, ранее на этой неделе правительство Уганды отрицало обвинения правительства Руанды в незаконном аресте ее граждан и лишении их права на адвоката. Секретарь министерства иностранных дел Уганды Патрик Мугойя заявлял, что ни один гражданин Руанды не содержится в местах лишения свободы страны.

Журналисты отмечают, что по соглашению президентов двух стран, заключенному во время последнего раунда переговоров по разрешению дипломатического скандала между Угандой и Руандой, в июне власти Уганды освободили 130 временно задержанных граждан Руанды.

Напомним, что дипломатический конфликт двух стран начался в феврале 2020 года, когда Руанда закрыла границу с Угандой в пункте Гатуна, что привело к прекращению грузоперевозок между странами. Произошедшее привело к двукратному повышению цен на угандийские товары на рынках Руанды, сообщают журналисты.