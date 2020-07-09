Москва, , 15:17 — REGNUM Для сохранения возможности полного уничтожения потенциального противника ядерным державам достаточно обладать несколькими сотнями ядерных боезарядов. Об этом 9 июля заявил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский на телеканале «Россия 24».

«Оптимальный состав сил стратегического назначения — конкретную цифру я не назову, но явно больше нескольких сотен ядерных боезарядов. Возможность снижения общего количества до определённого предела есть, но такой порог нижний всё же существует, согласно военному планированию и в России, и в Соединённых Штатах Америки», — заявил Мураховский.

По мнению специалистов, для полного разрушения инфраструктуры и государственного управления в такой стране, как США, достаточно 150−200 ядерных боезарядов, отметил он.

«Но не будем забывать, что помимо обмена ядерными ударами такой гипотетический глобальный конфликт между Россией и США предусматривает и уничтожение целей на территориях их союзников», — добавил Мураховский.

Отметим, что до окончания действия договора о сокращении наступательных ядерных вооружений соглашения (СНВ) остаётся полгода — до февраля 2021 года. В настоящее время Россия обладает 6500 боеголовками, США — 6185.

Китай ранее заявил о готовности присоединиться к переговорам по сокращению наступательных ядерных вооружений, но только при условии, что США сократят свой арсенал до китайского уровня.