Москва, , 15:17 — REGNUM Работа по проведению голосования по поправкам к Конституции России была организована на высоком уровне, заявил 9 июля президент страны Владимир Путин в ходе видеоконференции с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой.

«Она (работа) была организована по-современному, очень качественно, на высоком уровне, создавала возможности для людей высказать откровенно свою позицию по поправкам в конституцию», — сказал президент страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе видеоконференции Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам к российской Конституции прошло на технологическом и эпидемиологическом уровне идеально. Он пояснил, что говорит не о политическом итоге голосования, а о техническом и эпидемиологическом, если такое выражение можно употребить.

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