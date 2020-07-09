Лима, , 15:12 — REGNUM Посольство Индонезии в Лиме в сотрудничестве с Национальным университетом Сан-Маркос провело онлайн-семинар на тему международных отношений после пандемии, в котором приняли участие около 60 участников, в том числе послы, дипломаты и студенты из Индонезии и Перу, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Посол Индонезии в Перу Марина Эстелла Анвар Бей в своем вступительном слове выразила надежду, что это мероприятие может предоставить участникам, находящимся в Индонезии и в Перу, обзор изменений в отношениях между странами и регионами в связи с пандемией.

Как сообщало ИА REGNUM, исполнительный совет Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) согласился включить озеро Тоба в список глобальных геопарков ЮНЕСКО.

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