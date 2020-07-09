Тбилиси, , 15:08 — REGNUM Проведение митинга солидарности с белорусским народом запланировали активисты на 10 июля в Тбилиси возле белорусского посольства. Об этом говорится на странице мероприятия в соцсети Facebook.

Организаторы призывают неравнодушных прийти на акцию, чтобы заявить о «давлении» в Белоруссии со стороны властей на оппозиционных политиков и журналистов.

«Мы находимся в стране, где свобода слова и свобода собрания доступны и являются гражданскими ценностями, в то время как народ Белоруссии лишили этих конституционных прав», — говорится в обращении.

Напомним, в Белоруссии запланировано проведение президентских выборов на 9 августа. В них намерен принять участие действующий глава страны Александр Лукашенко, который является белорусским лидером с 1994 года. Его основной политический конкурент глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико через месяц после выдвижения кандидатуры на пост президента был арестован по подозрению в финансовых преступлениях.

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