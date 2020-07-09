Москва, , 15:05 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о проведении собраний садоводческими некоммерческими организациями, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.

Члены садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества наделяются правом определить в уставе такой организации конкретную дату, время, место проведения, повестку проведения ежегодного очередного общего собрания его членов, а также порядок ознакомления с проектами документов и иными материалами, планируемыми к рассмотрению.

Предусматривается возможность проведения общего собрания членов товарищества без предварительного уведомления — в случае проведения ежегодного общего собрания членов товарищества в указанную дату по вопросам, указанным в уставе товарищества.