Путин попросил АСИ рассказать об улучшающих бизнес-климат регионах РФ
Президент России Владимир Путин попросил Агентство стратегических инициатив (АСИ) рассказать о регионах, которые демонстрируют хорошую динамику бизнес-климата.
Путин высоко оценил подготовку и проведение голосования по Конституции
Работа по проведению голосования по поправкам к Конституции России была организована на высоком уровне, заявил 9 июля президент страны Владимир Путин в ходе видеоконференции с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой.
Президент России отметил, что по инициативе АСИ ежегодно составляется национальный рейтинг инвестиционного климата в субъектах Федерации, «он действительно позволяет на основе мнения самих предпринимателей оценить усилия регионов по улучшению условий ведения бизнеса».
«Просил бы рассказать, какие регионы, по вашему мнению, продемонстрировали высокие результаты, хорошую динамику. И отдельно просил бы обозначить, какие системные барьеры сдерживают до сих пор работу предпринимателей», — заявил Владимир Путин.
Число партнеров агентства национальных инициатив постоянно растет, отметил Владимир Путин, открывая заседание наблюдательного совета. «На разных уровнях власти работает все больше профессионалов, которые участвовали в деятельности агентства», — сказал президент и попросил участников совещания рассказать о перспективных планах АСИ.