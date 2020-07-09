Президент России отметил, что по инициативе АСИ ежегодно составляется национальный рейтинг инвестиционного климата в субъектах Федерации, «он действительно позволяет на основе мнения самих предпринимателей оценить усилия регионов по улучшению условий ведения бизнеса».

«Просил бы рассказать, какие регионы, по вашему мнению, продемонстрировали высокие результаты, хорошую динамику. И отдельно просил бы обозначить, какие системные барьеры сдерживают до сих пор работу предпринимателей», — заявил Владимир Путин.