Москва, , 14:50 — REGNUM Вице-президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) Вадим Чубаров сообщил, что в палате рассмотрена доработанная Минюстом РФ редакция проекта федерального закона «Процессуальный кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

По его словам, палата в целом поддерживает предложенный Минюстом России подход по реформированию института административной ответственности, при котором значительно совершенствуется процедура рассмотрения дел об административных правонарушениях. Выделить из действующего Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нормы, регламентирующие производство по делам об административных правонарушениях, объединив их в рамках отдельного Кодекса, Палата неоднократно предлагала и ранее.

В новую редакцию Кодекса, отметил Вадим Чубаров, включена ранее поддержанная всеми деловыми объединениями страны норма о том, что в случае, если данные о наличии нарушений обязательных требований, указывающие на наличие события административного правонарушения, обнаружены в ходе проведения проверки деятельности, в отношении которой осуществляется государственный контроль (надзор) или муниципальный контроль, дело об административном правонарушении по общему правилу может быть возбуждено только по результатам проведения контрольно-надзорного мероприятия.

Детальному правовому регулированию подверглись вопросы исполнения административных наказаний. За совершение целого ряда административных правонарушений, не являющихся грубыми, по предложению палаты и других деловых объединений предусмотрена возможность уплаты половины суммы наложенного административного штрафа не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления о назначении административного наказания.

Вместе с тем, добавляет Чубаров, отдельные положения законопроекта по-прежнему нуждаются в доработке. В частности, палата предлагает: исключить запрет для граждан направлять внепроцессуальные обращения прокурорам и должностным лицам; установить порядок подтверждения фактов отсутствия, фактического не проживания или не нахождения участников административного производства по указанным ими адресам; установить порядок удостоверения получения предоставленных по запросам суда, прокурора, должностного лица письменных и вещественных доказательств; дать определение используемому в законопроекте понятию «подозреваемый» в совершении административного правонарушения, определить его права и обязанности, установить обязанности должностных лиц оформлять результаты получения документов и вещественных доказательств.

Как отметил вице-президент ТПП РФ, работа над проектом будет продолжена в рамках взаимодействия с Минюстом РФ.

Читайте развитие сюжета: Мишустин заявил, что правительство даст карт-бланш IT-отрасли