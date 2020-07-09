Москва, , 14:46 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о штрафах за торговлю наркотиками через интернет, а также пропаганду таких веществ в Сети и через СМИ, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.

Максимальный штраф составит до 1,5 млн рублей — для юрлиц, до 30 тыс. рублей — для физлиц. Для иностранных граждан предусматривается и выдворение из России.

Усиливается ответственность за неисполнение оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к интернету, обязанности по ограничению или возобновлению доступа к информации, доступ к которой должен быть ограничен или возобновлен на основании сведений, полученных от Роскомнадзора. Штраф составит до 800 тыс. рублей.

«Это фактически максимальные пределы штрафов, которые имеет Административный кодекс». — заявил депутат Госдумы Николай Брыкин («Единая Россия»).

Кроме того, в Госдуму внесен законопроект о лишении свободы до 15 лет за склонение к потреблению наркотиков в интернете.

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