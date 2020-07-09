Москва, , 14:45 — REGNUM Законопроект об освобождении призывников от уплаты госпошлины за выдачу водительского удостоверения внесли в Госдуму депутаты из комитета по обороне от «Единой России» во главе с Владимиром Шамановым, Виктором Заварзиным и Андреем Красовым, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.

Предлагается освободить граждан, подлежащих призыву на военную службу, от уплаты государственной пошлины за выдачу им национального водительского удостоверения — удостоверения тракториста-машиниста (тракториста), в том случае, если они получили по направлению военного комиссариата соответствующую военно-учетную специальность солдат (матросов) и сержантов (старшин), предполагающую управление транспортными средствами или самоходными машинами.

Кроме того, предлагается освободить от уплаты госпошлины военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, за выдачу им национального водительского удостоверения категории «D» и подкатегории «D1».