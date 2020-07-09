Пекин, , 14:40 — REGNUM Обращаясь к участникам видеоконференции Китайско-американского форума мозговых центров и СМИ, глава МИД КНР Ван И выдвинул три предложения по нормализации отношений между Китаем и США, сообщает 9 июля Синьхуа.

Первая инициатива состоит в открытии всех каналов межгосударственного и общественного диалога, к которому Китай полностью готов. Пекин также выступает за активизацию гуманитарных обменов и организацию взаимодействия между ведомствами.

Второе предложение связано с совместным определением приоритетных сфер сотрудничества. Руководитель дипломатии КНР считает необходимым составить списки таких сфер и ключевых вопросов.

Третьим направлением прозвучало сближение позиций и расширение контактов по линии борьбы с эпидемией коронавируса. Это позволит снять существующие взаимные претензии и избежать появления новых.

Со своей стороны, США, по мнению Ван И, должны прекратить массированную клеветническую кампанию против КНР и перейти в русло конструктивного обсуждения спорных вопросов. Вопросы практического сотрудничества, считает китайская сторона, могут и должны исключать неоправданную политизацию и выставление оппонента в невыгодном свете.