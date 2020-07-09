Киев, , 14:36 — REGNUM На Украине продолжают публиковать подробности о записанном телефонном разговоре якобы экс-президента Петра Порошенко с главой России Владимиром Путиным.

Запись обнародовал сегодня, 9 июля, внефракционный народный депутат Андрей Деркач, который утверждает, что разговор президентов состоялся 30 апреля 2015 года.

Деркач заявил, что данные записи ему передали некие «журналисты-расследователи», а он, в свою очередь, уже передал их в правоохранительные органы, передает корреспондент ИА REGNUM.

На записях якобы Порошенко рассуждает о трудностях урегулирования ситуации в Донбассе:

«Я буду с вами откровенен, у наших западных партнеров проект миротворцев большого энтузиазма не вызывает. Они считают, что это российская ловушка для меня».

Обсуждая предстоящую встречу трехсторонней контактной группы в Минске, якобы Порошенко говорит, что «готов подумать по экономическим перспективам, потому что там ситуация очень хреновая».

Напомним, что из записей ясно, что в целом беседа якобы Порошенко и Путина проходила в абсолютно спокойной атмосфере и даже с шутками со стороны президента Украины.