Джакарта, , 14:20 — REGNUM Вице-президент Индонезии Маруф Амин заявил, что молодое поколение должно иметь высокий уровень конкуренции, чтобы развивать национальное чувство, сообщает Kompas.

«В условиях глобализации национализм должен проявляться уже не в узком исконном духе, а в компетентной конкурентоспособности», — заявил Маруф Амин 9 июля 2020 года.

По его словам, способность молодых людей к конкуренции косвенно поднимет достоинство нации в глазах всего мира.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в общей сложности 124 193 индонезийских граждан вернулись в Индонезию в период с 18 марта по 8 июля 2020 года из-за пандемии.

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