Москва, 9 июля 2020, 14:18 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин будет проинформирован о настроениях представителей средств массовой информации и их мнении о ситуации в отрасли, в том числе в связи с делом бывшего журналиста, советника гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова. Об этом сегодня, 9 июля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Читайте также: Путин не может заниматься проводимым по делу Сафронова следствием — Кремль
Также в сюжете: Стало известно, кто сообщил в ФСБ о возможной госизмене Сафронова
Как сообщало ИА REGNUM, советник главы Роскосмоса Иван Сафронов был задержан 7 июля в Москве по подозрению в государственной измене. По данным следствия, он передавал одной из спецслужб НАТО информацию, составляющую гостайну.
Суд арестовал Сафронова до 6 сентября. Адвокаты обвиняемого уже обжаловали эту меру пресечения. В поддержку Сафронова в Москве журналисты провели ряд несанкционированных пикетов, за что были задержаны полицией.