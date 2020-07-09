Москва, , 14:18 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин будет проинформирован о настроениях представителей средств массовой информации и их мнении о ситуации в отрасли, в том числе в связи с делом бывшего журналиста, советника гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова. Об этом сегодня, 9 июля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Читайте также: Путин не может заниматься проводимым по делу Сафронова следствием — Кремль

«Безусловно, настроение отрасли — это то, что должно быть и будет докладываться президенту, — почеркнул официальный представитель Кремля. — И те взгляды, которые озвучивают представители отрасли, тоже, безусловно, будут доводиться до сведения президента».

Также в сюжете: Стало известно, кто сообщил в ФСБ о возможной госизмене Сафронова

Как сообщало ИА REGNUM, советник главы Роскосмоса Иван Сафронов был задержан 7 июля в Москве по подозрению в государственной измене. По данным следствия, он передавал одной из спецслужб НАТО информацию, составляющую гостайну.

Суд арестовал Сафронова до 6 сентября. Адвокаты обвиняемого уже обжаловали эту меру пресечения. В поддержку Сафронова в Москве журналисты провели ряд несанкционированных пикетов, за что были задержаны полицией.