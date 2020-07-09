Москва, , 14:21 — REGNUM По историческим меркам ядерные державы в настоящее время обладают незначительным количеством ядерных боеголовок, однако и это количество избыточно для полного уничтожения потенциального противника. Об этом 9 июля заявил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский на телеканале «Россия 24».

«Надо сравнивать с тем, что было. Я просто напомню, что в разгар холодной войны, например, на середину 80-х годов, у США и СССР в то время имелось по 40−50 тыс. ядерных зарядов. И стратегических, и тактических носителях. Поэтому сегодня мы живём в условиях, когда сократилось на порядок количество таких средств», — заявил Мураховский.

По мнению специалистов, для полного разрушения инфраструктуры и государственного управления в такой стране, как США, достаточно 150−200 ядерных боезарядов.

«Но не будем забывать, что помимо обмена ядерными ударами такой гипотетический глобальный конфликт между Россией и США предусматривает и уничтожение целей на территориях их союзников», — отметил он.

Отметим, что до окончания действия договора о сокращении наступательных ядерных вооружений соглашения (СНВ) остаётся полгода — до февраля 2021 года. В настоящее время Россия обладает 6500 боеголовками, США — 6185.

Китай ранее заявил о готовности присоединиться к переговорам по сокращению наступательных ядерных вооружений, но только при условии, что США сократят свой арсенал до китайского уровня.