Москва, , 14:24 — REGNUM Российский президент Владимир Путин может поздравить с 70-летием бывшего президента Украины Виктора Януковича. Такой телефонный звонок не исключен, заявил 9 июля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на соответствующий вопрос, Песков отметил, что президент каждый день поздравляет с днём рождения многих людей, и поздравление Януковича также возможно. Он добавил, что ему о таком звонке неизвестно.

Представитель Кремля уточнил, что Янукович не является действующим главой государства, потому о таком звонке не обязательно будет объявлено.

Виктор Янукович родился 9 июля 1950 года, ему исполнилось 70 лет. Как сообщало ИА REGNUM, Януковича отстранили от власти на Украине в феврале 2014 года, после этого он бежал в Россию.