Могадишо, , 14:20 — REGNUM Оппозиционные партии Сомали выступили против решения Избирательной комиссии страны о переносе всеобщих выборов, которые изначально были запланированы на ноябрь 2020 года. Об этом передает RFI Kiswahili.

По информации журналистов радиостанции, лидеры оппозиции убеждены, что перенос даты проведения выборов может спровоцировать столкновения между основными кланами страны.

Напомним, что парламентские и президентские выборы в Сомали были перенесены на 13 месяцев в связи с проблемами в сфере безопасности.

Как передают репортеры, после начала в Сомали гражданской войны двумя десятилетиями ранее, вооруженные столкновения и терроризм являются основными причинами политического кризиса в стране.

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