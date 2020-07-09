Стокгольм, , 14:13 — REGNUM В минувшие выходные в Бостаде, расположенном на юге Швеции, прошла вечеринка. На распространившихся в интернете фото были замечены некоторые местные знаменитости. Впоследствии ролик был размещен на одном из каналов в YouTube, где среди прочих была замечена шведская певица и блогер Бьянка Ингроссо. Набирающие сотни тысяч просмотров фото‑ и видео-материалы был вынужден прокомментировать министр юстиции Швеции Морган Юханссон, который был крайне раздосадован поведением присутствующих на фоне продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 9 июля сообщила газета Aftonbladet.

Вирусные ролики и фотографии распространились в сети настолько, что во время своей пресс-конференции Юханссон был вынужден заметить:

«Я, вот например, видел сообщения о крупной вечеринке в участием знаменитостей в Бостаде, о которой так пишут в средствах массовой информации. Очевидно, что они вели себя там таким образом, который неуместен».

Министр отметил, что в последнее время все чаще ему приходится сталкиваться с халатным отношением людей к соблюдению социальной дистанции. Юханссон воспользовался возможность и призвал всех граждан соблюдать меры по инфекционному контролю.