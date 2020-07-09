Исламская Республика Иран, , 14:04 — REGNUM Обвинения Вашингтона в адрес Ирана о поставках оружия для йеменских хуситов являются пустыми и безосновательными. Об этом сегодня, 9 июля, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави.

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Дипломат отметил, что за счёт подобных обвинений и лжи США пытаются обосновать необходимость продления оружейного эмбарго против Ирана и «дать ход своим зловещим целям», так как чувствуют безрезультатность предпринимаемых в этом направлении усилий на международной арене и Совбезе ООН.

«Ложь, обвинения и попытки посеять ненависть являются ключевыми элементами внешней политики США, в особенности действующего там режима», — приводит РИА Новости слова Мусави.

Напомним, 8 июля государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что в конце июня американской стороной и её союзниками был перехвачен очередной груз иранского оружия, который, по предназначался йеменским повстанцам-хуситам.

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