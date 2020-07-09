Москва, , 14:03 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, корректирующий порядок оплаты коммунальных услуг в местах расквартирования Росгвардии, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.

«Коммунальные услуги должны будут оплачивать те организации, которым принадлежат охраняемые Росгвардией объекты, грузы и сооружения», — пояснил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

При подготовке законопроекта учтена позиция Верховного суда, выработанная с учетом судебной практики, отметил он.

Организации-потребители услуг охраны в ряде случаев истолковывали закон в свою пользу, что оборачивалось для Росгвардии миллионными платежами и судебными исками, указали в правительстве.