Киев, , 14:09 — REGNUM Не важно, правдивы или нет записи телефонного разговора якобы экс-президента Украины Петра Порошенко и президента России Владимира Путина, компиляция это или нет, заявил 9 июля украинский политолог Владимир Воля.

Воля уверен, что на рейтинг Порошенко записи практически не повлияют.

«У него устойчивый электорат, состоящий из сторонников правоконсервативных, антироссийских взглядов. Этот электорат не доверяет том, что озвучивается бывшими представителями власти Януковича», — объяснил эксперт.

Он отметил, что для тех, кто не голосовал за Порошенко, эти записи выглядят лишь очередным доказательством «лукавства и системного позорного поведения» во время президентства.

ИА REGNUM напоминает, что народный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркачсегодня, 9 июля, опубликовал записи разговора, как он утверждает, экс-президента страны Петра Порошенкос президентом России Владимиром Путиным.

Деркач утверждает, что записанный разговор президентов состоялся 30 апреля 2015 года. Беседа большей частью посвящена ситуации в Донбассе и проходит в абсолютно спокойной атмосфере, с шутками со стороны президента Украины.