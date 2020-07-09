Триполи, , 13:58 — REGNUM Мощный авиаудар нанесла 7 июля Турция по базе в Аль-Джуфре в Ливии. СМИ со ссылкой на пользователей в Twitter сообщают о десятках погибших и раненых, а также о большом количестве уничтоженной техники. Политологи полагают, что таким образом ВВС Турции ответила на удар по базе Аль-Ватыя.

Напомним, в результате того авианалета погибло больше сотни боевиков Правительства национального согласия (ПНС) Ливии и турецких военных. По информации издания Turkey al-An, были тяжело ранены начальник Генерального штаба ВС Турции Яшар Гюлер и шесть офицеров старшего командного звена.

Депутат «Хорошей партии» (İYİ Parti) Турции Айдын Аднан Сезгин сообщил, что во время авианалета на базу в Аль-Ватые Турция понесла серьезные потери — погибло 55 человек, разрушены турецкие системы ПВО и вся инфраструктура.

Эксперты отмечают, что делавшиеся ранее заявления о том, что авиаудар был совершен авиацией Ливийской национальной армии (ЛНА), не подтверждаются, и предполагают, что бомбежка Аль-Ватыи могла стать провокацией со стороны Турции, которая нанесла удар по своей базе, чтобы оправдать наступление на Сирт и Аль-Джуфру. В провокации могли быть задействованы силы африканского командования ВС США (AFRICOM). Взрывы в Аль-Ватые также могут быть результатом междоусобиц банд джихадистов, в руках у которых оказалось современное турецкое вооружение.