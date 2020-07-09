Москва, , 13:54 — REGNUM Решение об увольнении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала может быть принято на основе материалов следствия, заявил 9 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что если президент России Владимир Путин примет такое решение, то пресс-служба проинформирует об этом. Представители СМИ также спросили о возможном кандидате на пост главы Хабаровского края. Песков сказал, что руководителем пока остается Фургал.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 9 июля правоохранительные органы задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Он подозревается в организации заказных убийств в 2004 и 2005 году. Губернатора доставили в Москву.

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